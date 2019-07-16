متابعة بتجـــــــــرد: نشرت مقدمة البرامج اللبنانية ريا أبي راشد صور زفافها للمرة الأولى عبر حسابها الخاص على تطبيق إنستغرام. وجاء ذلك بمناسبة مرور ثماني سنوات على زواجها من رجل الأعمال الإيطالي فاليريو كامارانو. وكشفت ريا أبي راشد أنها ارتدت فستانين تميزا بالتصميم الناعم والبسيط. وعلقت ريا أبي راشد على الصور التي نشرتها للمرة الأولى كاتبةً: “بمناسبة عيد زفافنا الثامن، صور لم انشرها من قبل من حفل زفافي في روما”.

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كانت هذه تفاصيل خبر ريا أبي راشد تنشر صور حفل زفافها في روما للمرة الأولى منذ ثماني سنوات! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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