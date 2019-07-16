بعد إثارتها للجدل.. هذه حقيقة خطوبة حلا الترك

متابعة بتجـــــــــــرد: حالة من الجدل الشديد أثيرت خلال الساعات الماضية، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة أخبار، تفيد بخطبة الفنانة الشابة حلا الترك منذ أيام، وسط تكتم شديد عن تفاصيل الخطوبة.

وبدأ عدد من متابعي “حلا”، في مطالبتها بالإعلان عن الشخص الذي اختارته ليكون شريكها، فيما قال البعض إنها أكثر فنانات جيلها حظا بسبب ارتباطها العاطفي في سن صغيرة.

وخرجت “حلا” عن صمتها، عبر خاصية “ستوري” على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديو “إنستقرام”، وقالت: “يا جماعة اللي بـ تويتر هدوا اللعب شوية، ترا لا انخطبت ولا شي”، وأنهت تدوينتها بهاشتاق “خطوبة حلا الترك”.

وكان آخر أعمال “حلا” الفنية مسرحية “صنع في زين”، التي شاركت في بطولتها بجانب علي كاكولي، فاطمة الصفي، شهد العميري، بشار الشطي، وتوتة جعفر.