بالكلمات.. رابح صقر يشوق جمهوره لأحدث أعماله الغنائية

متابعة بتجـــــــــــرد: شارك النجم رابح صقر جمهوره، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بتغريدة كشف من خلالها عن كلمات أحدث أعماله الغنائية التي من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.
وغرد “صقر”، قائلاً: “أحبك أنت ليش لأنك شيء كبير وأحبك قد إيش كثر أكثر كثير، أغنية جديدة قريبًا”، وتفاعل معه الكثيرون من محبيه الذين أكدوا أنها ستكون أغنية مميزة وناجحة كعادة أعماله التي يقدمها دائمًا.
يشار إلى أن رابح صقر، أحيا عددًا من الحفلات الغنائية خلال الفترة الماضية، والتي لاقت نجاحًا كبيرًا، بعد أن قدم مجموعة كبيرة من أغنياته المميزة.
جدير بالذكر أن شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات، طرحت بالأسواق خلال الفترة الماضية، ميني ألبوم الفنان رابح صقر، بعنوان: “رابح صقر 2019″، وتضمن 8 أغنيات هي: “منهو غيرك، وفرصة عمر، وقلته، وهقوتك فيني، وكافي كبر، والصمت، وعجزت، وعلى كيفك”.
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