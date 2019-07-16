شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا كرازون مسك ختام مهرجان صيف عمان 2019.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدلت ديانا كرازون الستار على فعاليات مهرجان صيف عمان، أمس الاثنين، إذ شهد حفل الختام حضورا كبيرا، بساحات حدائق الملك حسين بالعاصمة الأردنية عمان. وعلى وقع موسيقى فرقتها الموسيقية "فرقة الليدرز باند "بقيادة المايسترو بهاء الداود أطلت ديانا كرازون على جمهورها لتفتتح برنامج حفلها الفنى بأغنية "راسك بالعالى"، وسط تفاعل الحضور لتبهر الحضور بإطلالتها الصيفية. وما بين قديمها وجديدها من الأغنيات حرصت ديانا كرازون على تلبية رغبات جمهورها بتقديم أغنية "أردنية هالليلة" ليكون الجمهور على موعد مع آخر أعمالها الغنائية "فرحتنا الليلة" التى حققت نجاحا كبيرا، كما قدمت كرازون مجموعة من أغنياتها التى أشعلت أجواء صيف عمان منها حنا كبار البلد وأغنية فدوى لعيونك يا أردن وأغنية هيلا يا أردنية، وأسمر يا الشب المهيوب، ولم يغب عنها فلسطين لتغنى أغنية "وين على رام الله ".

ديانا كرازون ديانا كرازون

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