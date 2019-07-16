الرحبانية يستحضرون "ملوك الطوائف" في قرطاج

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رويترزالثلاثاء 2019/7/16 09:37 م بتوقيت أبوظبي
جانب من المؤتمر الصحفي لعرض "ملوك الطوائف"
تابع جمهور مهرجان قرطاج الدولي، الإثنين، العرض المسرحي الغنائي اللبناني "ملوك الطوائف"، الذي يفتح نافذة على التاريخ ليستنبط قراءة نقدية جديدة للواقع المعاصر.
والعرض، الذي قُدم على المسرح الأثري الروماني في قرطاج، من بطولة هبة طوجي وغسان صليبا، وإخراج مروان الرحباني، وشارك في تلحينه وتوزيعه غدي وأسامة الرحباني.
وقدم منصور الرحباني النسخة الأولى من العرض قبل سنوات طوال، ليعيد الجيل الثاني من الرحبانية تقديمه برؤية حديثة في مهرجان قرطاج.
وجمع العرض بين الموسيقى والغناء والرقص والشعر، وأضفت الأزياء العربية والأندلسية والبربرية سحراً أمتع الجمهور.
ويُعاد العرض المسرحي، الثلاثاء، بينما يستمر برنامج الدورة الـ55 من مهرجان قرطاج الدولي حتى 20 أغسطس/آب، ويشمل حفلات غنائية لفنانين من تونس والمغرب وسوريا ولبنان وفرنسا.
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