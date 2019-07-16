سميرة أحمد لـ"العين الإخبارية": صحتي ممتازة وأستعد لـ"بالحب هنعدي"

قالت الفنانة المصرية سميرة أحمد، إنها متحمسة لإنتاج مسلسل "بالحب هنعدي" الذي يبدأ تصويره أكتوبر المقبل.

وأضافت في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أنها ستنتج "بالحب هنعدي" بالتعاون مع المنتج صفوت غطاس، ومن تأليف يوسف معاطي، ويشارك في بطولته يوسف شعبان وحسين فهمي وخالد زكي ومحمد عادل إمام ومحمد الشرنوبي.

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وأوضحت أن المسلسل يناقش عددا من القضايا الاجتماعية التي فرضت نفسها على المجتمع المصري في السنوات الأخيرة، وقد تم تأجل تصويره بسبب مناقشات كثيرة حول السيناريو.

وبسؤالها عن حالتها الصحية، طمأنت سميرة أحمد جمهورها قائلة: "سقطت على قدمي اليسرى منذ فترة ونتج عن ذلك كسرا بالغ الخطورة في القدم، أجبرني على البقاء في الفراش أشهر عدة، والحمد لله امتثلت للشفاء وحالتي الصحية ممتازة ومتحمسة للعودة للعمل".

وأشارت إلى أن السينما المصرية تشهد حاليا تنوعا كبيرا، خاصة في أفلام الأكشن التي باتت "موضة" في كل دول العالم، كما أنها معجبة بمستوى التصوير في السينما المصرية، لأن مستوى الأفلام الأخيرة يؤكد أن السينما في مصر تشهد تطورا كبيرا وأن لدينا جيلا جديدا يمتلك مواهب فريدة.

وعن رأيها في مستوى الدراما قالت: "الدراما المصرية متقدمة دائما، وقد تابعت الأعمال التي عرضت في شهر رمضان الماضي، وكنت معجبة جدا بمسلسل "زي الشمس" بطولة دينا الشربيني وريهام عبدالغفور، كما أنني معجبة بمستوى الدراما اللبنانية والسورية أيضا التي تقدم أعمالا رائعة رغم الظروف في سوريا".