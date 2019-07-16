إيغل فيلمز: انطلاق تصوير مسلسل “جُمان” في الكويت ومسلسلين في السعودية وبيروت

انطلقت شركةEagle Films / جمال سنان قبل أسبوع بتصوير مسلسلها الخليجي الجديد (جُمان) في الكويت، بالتعاون مع شركة All Over، تحت إدارة المخرج خالد جمال، وهو من تأليف علياء الكاظمي، ويلعب بطولة العمل عدد كبير من نجوم الشاشة الخليجية منهم: نور الغندور، مهند الحمدي، فوز الشطي، محمد الدوسري، ليالي دهراب، عبدالله التركماني، هدى صلاح، فاطمة الطباخ، فاطمة الحوسني، أحمد الهزيم ومجموعة كبيرة.

Advertisements

العمل يتناول واقع المرأة الخليجية وعلاقتها بالرجل الشرقي من خلال حكايا شخصيات متعددة، تعيش قصصاً معقدة، كما يغوص المسلسل في علاقة المرأة بالرجل، وأحاسيس كل منهما اتجاه مختلف القضايا، وطريقة تفكير كل منهما، ما يقدم مادة جديدة ومميزة في الدراما الخليجية في قالب رومانسي مشوق جداً.

على صعيد آخر، تتحضّر Eagle Films للبدء بتصوير مسلسلها السعودي )وصية بدر) في السعودية، وهو أحد أضخم الإنتاجات المقبلة، والذي يقدم مادة مختلفة من إخراج خالد الرفاعي.

كما تتحضر للبدء بتصوير مسلسل ضخم من 10 حلقات في بيروت، لصالح إحدى أهم المحطات العربية، مؤلف من 10 حلقات، إخراج رامي حنا.