جديد روان عليان على نار حامية

تعمل شركة الانتاج لايف ستايلز ستدويوز على قدم وساق على انجاز الأغنية الجديدة للفنانة روان عليان “أنا عندي حبيب” تأليف وتلحين محمد رفاعي الذي انتهى من وضع اللمسات الأخيرة للأغنية في اسطنبول.

وتتحضر “عليان” لتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب في بيروت بعد أيام قليلة حيث كشف مخرج العمل فادي حداد في السابق لموقعنا الى ان التحضيرات بدأت على نار حامية مع شركة لايف ستايلز ستوديوز لتصويركليب الفنانة روان عليان التي ستقدّم أغنية شبابية، ايقاعية ان لناحية الكلام واللحن والتوزيع وجميلة جداً، وشدد إلى أنها ستحدث فرقاً كبيراً على الساحة الفنية بين أبناء جيلها.

والمعروف ان روان عليان أبهرت في برنامج آراب أيدول بصوتها المرهف وأداءها المميز وتنتمي الى عائلة إعلامية.