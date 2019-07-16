شكرا لقرائتكم خبر عن 15 صورة تبرز الملامح الأولى لمسلسل عادل كرم وأمل بوشوشة "دولار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد شهر أغسطس المقبل عرض مسلسل "دولار" وهو مسلسل درامي اجتماعي يقوم ببطولته عادل كرم وأمل بوشوشة وإخراج سامر برقاوي، وتدور أحداث المسلسل حول فكرة تسويقية مدهشة لافتتاح بنك جديد في لبنان، وقيمة الفكرة مليون دولار أمريكي إلا أن صاحب الفكرة طارق (عادل كرم)، أحد العقول المبدعة في عالم الإعلانات، لا يودّ مشاركتها سوى مع المدير التنفيذي لدى البنك.

تشعر زينة (أمل بوشوشة)، مديرة مالية شابة وذكية في هذا البنك، بأن هناك أمرًا غير طبيعي، ولكن هل ستتمكن من حلّ اللغز قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة؟.

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يتميز مسلسل "دولار" ينتمي الي نوعية الدراما الاجتماعية، ويمثل عودة للفنان المترشح لجائزة الأوسكار عادل كرم إلي التمثيل ومن المقرر عرضه أغسطس المقبل.