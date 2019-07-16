شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم بيونسيه Homecoming يفوز بستة ترشيحات Emmys والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت المغنية العالمية بيونسيه، فى حصد ستة ترشيحات فى سباق جوائز الإيمى القادم فى دورته الـ 71، عن فيلمها القصير " Homecoming – العودة إلى الوطن" الذى يعرض عبر شبكة قنوات نتفليكس التلفزيونية. وتستعد النجمة العالمية لخوض موسم مزدحم فى سباق الجوائز خلال الستة أشهر القادمة، بعد ترشحها لستة جوائز متنوعة فى سباق الايمى، ستمكنها من المنافسة فى سباق الـ Grammys وسباق جوائز الأوسكار القادم. Advertisements وترشحت بيونسيه مسبقاً للفوز بأربعة ترشيحات لجوائز الأيمى عن ألبومها Lemonade عام 2016، إلا انها لم تفز باى جوائز، ومن المرجح مشاركتها بقوة فى الأوسكار القادم عن أغنيتها التى شاركت بها في فيلم The Lion King الذى سيصدر يوم الجمعة القادم.

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