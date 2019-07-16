شكرا لقرائتكم خبر عن " بتلبك " أغنية جديدة لـ وائل جسار .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت مساء أمس المطرب اللبنانى وائل جسار أحدث أغانيه الجديدة بعنوان "بتلبك"، وهى من كلمات منير بو عساف، وألحان وتوزيع ملحم أبو شديد. من ناحية أخرى شارك جسار مؤخراً فى حفل غنائى بجزيرة قبرص، ضمن حفلات الموسم الصيفى الذى يحيها نجوم الطرب والغناء فى مختلف الدول العربية والعالمية. Advertisements وطرح وائل جسار مؤخرا مؤخرا أغنية أخرى بعنوان "شكله بيهزر" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات محمد البوغة، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع موسيقي أحمد عادل.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر " بتلبك " أغنية جديدة لـ وائل جسار .. اعرف التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.