شكرا لقرائتكم خبر عن GOT يضرب بالانتقادات عرض الحائط ويحقق رقما قياسيا جديدا فى الـ Emmys والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من الانتقادات اللاذعة والهجوم الكبير الذى تعرض له الموسم الثامن والأخير من مسلسل Game of thrones، والتى وصلت لجمع توقيعات من جمهوره لإعادة تصوير الموسم مرة أخرى، إلا ان المسلسل نجح فى تحقيق رقم قياسي جديد فى ترشيحات جوائز الإيمى فى دورتها الـ71.

ونجح GOT، فى حصد 32 ترشيحا فى جوائز الإيمى التى تم الإعلان عنها منذ قليل، ليقفز عن آخر مشاركة له فى الترشيحات السابقة من 22 ترشيح، ليتربع على عرش أكثر المسلسلات تحقيقاً للترشيحات على مدار التاريخ بعد الفوز على مسلسل NYPD Blue الذى نجح فى حصد 27 ترشيحاً عام 1994.

وارتفع عدد الترشيحات التى حصل عليها مسلسل GOT، لتصل لـ 161 ترشيحاً على مدار مشواره فى سباق جوائز الإيمى، والتى نجح فى حصد 47 جائزة منها على مدار المواسم الثمانية التى عرضت منذ 2011 وحتى عام 2017.

وجاءت قائمة ترشيحات الإيمى لأفضل مسلسل درامى كالآتى :

Game of Thrones الذى يعرض عبر شبكة HBO

Better Call Saul التابع لشبكة AMC

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Bodyguard التابع لشبكة Netflix

AMC عبر شبكة Killing Eve

Ozark عبر شبكة Netflix

Pose عبر شبكة FX