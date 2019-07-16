شكرا لقرائتكم خبر عن 3454 جنيه استرليني سعر فستان ميجان ماركل من "Jason Wu" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال فستان النجمة ميجان ماركل دوقة ساسكس الذي حضرت به عرض فيلم " The Lion King " الذي أقيم في لندن، يشغل بال الكثير من المعنيين بالأزياء والموضة حول العالم ، حيث استطاعت ماركل أن تنتقي تصميم يتسم بالأناقة والبساطة من تصميم " Jason Wu " و قد وصل سعر الفستان الى 3454 جنيه استرليني ، والفستان مصنوع من الساتان والحرير .

يذكر أن ميجان ماركل اثارت الجدل بتقبيلها عدد من النجوم خلال العرض الخاص لفيلم " The Lion King " الذي اقيم مؤخرا، حيث أكد البعض ان ما قامت به ماركل ما هو إلا كسر لقواعد الاسرة الملكية التي تنتمي لها .

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