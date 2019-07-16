شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة الترشيحات النهائية لجوائز الإيمى فى دورتها الـ71 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة المسئولة عن ترشيحات جوائز الإيمى فى دورتها الحادية والسبعين، عن القائمة النهائية للترشيحات، والتى تشهد منافسة شرسة بين منصات العرض الشهيرة HBO بمسلسلها Game of thrones، ومنصة نتفليكس بمسلسلاتها.
وجاءت القائمة النهائية كالآتى:أفضل مسلسل درامي
“Better Call Saul” (AMC)
“Bodyguard” (Netflix)
“Game of Thrones” (HBO)
“Killing Eve” (AMC/BBC America)
“Ozark” (Netflix)
“Pose” (FX)
“Succession” (HBO)
“This Is Us” (NBC)
أفضل مسلسل كوميدي
“Barry” (HBO)
“Fleabag” (Amazon Prime)
“The Good Place” (NBC)
“The Marvelous Mrs. Maisel” (Amazon Prime)
“Russian Doll” (Netflix)
“Schitt’s Creek” (Pop)
“Veep” (HBO)
أفضل مسلسل قصير
“Chernobyl” (HBO)
“Escape at Dannemora” (Showtime)
“Fosse/Verdon” (FX)
“Sharp Objects” (HBO)
“When They See Us” (Netflix)
أفضل ممثل
Jason Bateman (“Ozark”)
Sterling K. Brown (“This Is Us”)
Kit Harington (“Game of Thrones”)
Bob Odenkirk (“Better Call Saul”)
Billy Porter (“Pose”)
Milo Ventimiglia (“This Is Us”)”)
Emilia Clarke (“Game of Thrones”)
Jodie Comer (“Killing Eve”)
Viola Davis (“How to Get Away With Murder”)
Laura Linney (“Ozark”)
Mandy Moore (“This Is Us”)
Sandra Oh (“Killing Eve”)
Robin Wright (“House of Cards”)
أفضل ممثل كوميدي
Anthony Anderson (“Black-ish”)
Don Cheadle (“Black Monday”)
Ted Danson (“The Good Place”)
Michael Douglas (“The Kominsky Method”)
Bill Hader (“Barry”)
Eugene Levy (“Schitt’s Creek”)
أفضل ممثلة كوميدية
Christina Applegate (“Dead to Me”)
Rachel Brosnahan (“The Marvelous Mrs. Maisel”)
Julia Louis-Dreyfus (“Veep”)
Natasha Lyonne (“Russian Doll”)
Catherine O’Hara (“Schitt’s Creek”)
Phoebe Waller-Bridge (“Fleabag”)
أفضل ممثل فى مسلسل قصير
Mahershala Ali (“True Detective”)
Benicio Del Toro (“Escape at Dannemora”)
Hugh Grant (“A Very English Scandal”)
Jared Harris (“Chernobyl”)
Jharrel Jerome (“When They See Us”)
Sam Rockwell (“Fosse/Verdon”)
أفضل ممثلة فى مسلسل قصير
Amy Adams (“Sharp Objects”)
Patricia Arquette (“Escape at Dannemora”)
Aunjanue Ellis (“When They See Us”)
Joey King (“The Act”)
Niecy Nash (“When They See Us”)
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على قائمة الترشيحات النهائية لجوائز الإيمى فى دورتها الـ71 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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