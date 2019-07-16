شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم ووالدتها أحلى من بعض × 10 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تهتم النجمة اللبنانية نانسى عجرم دائماً بمشاركة جمهورها على وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة بلحظاتها الخاصة التى تقضيها مع عائلتها، حيث تحرص على نشر صورها مع زوجها وبناتها علي صفحاتها بالسوشيال ميديا، ليس ذلك فقط وإنما تنشر كذلك صوراً تجمعها بوالدتها وباقى عائلتها.

وتحظى صور نانسى عجرم ووالدتها دائماً باهتمام جمهورها على السوشيال ميديا، لاسيما أن والدتها تظهر دائماً فى شكل أنيق وتكون معظم التعليقات من الجمهور أنهم لا يصدقون أنها والدتها بل صديقتها أو أختها لأنها مازالت تتمتع بروح الشباب، وكانت آخر صورة جمعت نانسى ووالدتها أمس فى قبرص ونشرتها على السوشيال ميديا ولاقت اعجاب كبير من جمهورها.

وأحيت نانسى عجرم هذا الأسبوع حفلاً غنائياً ساهراً فى قبرص أشعلت فيه الأجواء بأغانيها الشهيرة التى يتفاعل معها الجمهور حيث غنت "معقول الغرام" و"بدنا نولّع الجو"، إضافة إلى أغنية "يا بنات" التي دفعت بنانسي بمناداة كل البنات الحاضرات من أصغرهن حتى عمر الـ١٥ تقريبا للصعود على المسرح.



نانسى عجرم ووالدتها



نانسى عجرم ووالدتها وحماتها



نانسى عجرم ووالدتها



نانسى عجرم ووالدتها



نانسى عجرم ووالدتها

Advertisements



نانسى عجرم ووالدتها



نانسى عجرم ووالدتها



نانسى عجرم ووالدتها



نانسى عجرم ووالدتها وشقيقها



نانسى عجرم ووالدتها