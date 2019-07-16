"الملك لير" ترفع شعار "كامل العدد" في السعودية.. والهواري: "شرفنا مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعلنت كايرو شو، الشركة المنتجة لمسرحية الملك لير للنجم يحيي الفخراني، نفاد تذاكر ليالي العرض كافة بمدينة جدة، فور طرحها للجمهور.

وقال المخرج مجدي الهواري، الشريك المؤسس في كايرو شو: إن رفع العروض في موسم جدة شعار كامل العدد يضع حجر أساس للعروض المصرية في مواسم المملكة الفنية والثقافية، التي تشهد منافسة قوية مع عروض عالمية.

وأعرب الهواري عن سعادته بإقبال الجمهور السعودي علي عروض كايرو شو سواء كانت 3 أيام في الساحل، للنجم محمد هنيدي، أو عرض الملك لير، للفنان الكبير يحيى الفخراني.

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وأضاف الهواري: "الحمد لله والشكر لله إن ربنا أكرمنا على تعبنا ومجهودنا وتعب فريق العمل من كايرو شو، لتمثيل مصر في موسم جدة، ضمن فعاليات كثيرة من جميع أنحاء العالم".

وتابع: "أثبتت العروض المصرية أنها تنافس وبقوة بعد إشادة الجمهور والمسؤولين بالمملكة بالمشاركة القوية للفن المصري ممثلا في عروض كايرو شو، رغم التحديات كافة، إذ أكدوا أن عروض كايرو شو هي الأفضل وتحرر الفن المصري من عباءة المسرح التقليدي".

ولفت المخرج والمنتج إلى إشادة الفريق الإنجليزي في جدة بتقنية مسرح كايرو شو، ما يعد انتصارا عظيما لمصر ويؤكد أن الفن المصري بخير في مواسم السعودية، كما كان دافعا إلى الاستعانة بخبرة فريق كايرو شو، لنقل فكرة المسرح المتنقل في أرجاء الوطن العربي.

يذكر أن مسرحية الملك لير بطولة يحيى الفخراني وريهام عبدالغفور وأحمد فؤاد سليم ونضال الشافعي ورانيا فريد شوقي وناصر سيف.