محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الفنان ماجد المصري، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة تجمعه بزوجته رانيا أبو النصر. ووجه ماجد رسالة رومانسية لزوجته أرفقها بالصورة، وكتب في رسالته : "نور عيني وحياة قلبي (إنتِ الحب الكبير الأول والأخير) ربنا ما يحرمني منك أبدًا". وتزوج الفنان ماجد المصري من رانيا أبو النصر بعد انفصاله عن زوجته الأولى منى أش أش، وأنجب منها "آدم وداليدا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسالة رومانسية من ماجد المصري لزوجته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.