تعرف على موعد عودة "3 أيام في الساحل" على مسرح "كايرو شو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الحساب الرسمي لمسرح "كايرو شو"، عن موعد عودة عروض مسرحية "3 أيام في الساحل" في مصر، بعد انتهاء عروض الفرقة بالسعودية.

ونشر الحساب الرسمي البوستر الدعائي للمسرحية، عبر موقع "تويتر"، وعلق: " مسرحية 3 أيام في الساحل، راجعالكم من تاني في عروض مسرح كايرو شو، بوابة 5، مدينة الإنتاج الإعلامي، 6 أكتوبر في الفترة من 8 إلى 10 أغسطس".

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مسرحية "3 أيام في الساحل" عُرضت لمدة 4 ليالٍ في جدة، ضمن موسم جدة، بدءًا من يوم 3 يوليو وحتى يوم السبت 6 يوليو.

يُذكر أن مسرحية "٣ أيام في الساحل" إخراج مجدي الهواري، وتأليف حاتم حسين، ويشارك هنيدي في بطولتها عددًا من النجوم، من بينهم بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مها أبوعوف، محمد محمود، ندا موسى وسامية الطرابلسي.