- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أعلن الحساب الرسمي لمسرح "كايرو شو"، عن موعد عودة عروض مسرحية "3 أيام في الساحل" في مصر، بعد انتهاء عروض الفرقة بالسعودية.
ونشر الحساب الرسمي البوستر الدعائي للمسرحية، عبر موقع "تويتر"، وعلق: " مسرحية 3 أيام في الساحل، راجعالكم من تاني في عروض مسرح كايرو شو، بوابة 5، مدينة الإنتاج الإعلامي، 6 أكتوبر في الفترة من 8 إلى 10 أغسطس".
مسرحية "3 أيام في الساحل" عُرضت لمدة 4 ليالٍ في جدة، ضمن موسم جدة، بدءًا من يوم 3 يوليو وحتى يوم السبت 6 يوليو.
يُذكر أن مسرحية "٣ أيام في الساحل" إخراج مجدي الهواري، وتأليف حاتم حسين، ويشارك هنيدي في بطولتها عددًا من النجوم، من بينهم بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مها أبوعوف، محمد محمود، ندا موسى وسامية الطرابلسي.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على موعد عودة "3 أيام في الساحل" على مسرح "كايرو شو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.