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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:
أعلنت المطربة السورية أصالة نصري دعمها للمنتخب الجزائري في مباراته النهائية أمام السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية، والتي ستقام الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".
ونشرت أصالة صورة لعلم الجزائر، وعلقت قائلة: "كلّ أمنياتنا اليوم للجزائر أن تفوز، نحنا محتاجين نفوز حتّى أمّي الّلي ما بتعرف كتير بالكرة عمّ تدعي لهم وكلّنا عم ندعي للجزائر اليوم يومكم يا أبطال".
تأهل منتخب الجزائر للمباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في مصر، بعد الفوز على نيجيريا بنتيجة 2-1 في دور نصف النهائي.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل المباراة النهائية.. أصالة: " أمّي الّلي ما بتعرف كتير بالكرة بتدعي للجزائر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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