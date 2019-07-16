صورة نادرة من عقد قران رشوان توفيق وزوجته الراحلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
رحلت عن عالمنا صباح اليوم، زوجة الفنان الكبير رشوان توفيق، ووالدة الإعلامية هبة رشوان، بعد صراع طويل مع المرض.
وفي صورة نادرة للزوجين، يظهر الفنان رشوان توفيق وهو يوقع على عقد قرانه من زوجته الراحلة، الذي ارتبط بها عام 1957، وكانت تبلغ من العمر وقتها 17 عاما- بحسب ما صرح في أحد البرامج.
الزيجة التي استمرت لـ 63 عاما، أثمرت عن 3 أبناء هم "توفيق، هبة، آية"، ومنذ فترة مرضها، التي تجاوزت 3 سنوات، ظل الفنان الكبير بجوار زوجته، حتى أنه رفض عددا من الأعمال الفنية بسبب مرضها.
وشيع جثمان زوجة رشوان توفيق، عقب صلاة العصر، من مسجد السيدة نفيسة، بحضور الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، والفنان أحمد شاكر عبد اللطيف.
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