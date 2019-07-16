رسائل النجوم لأحمد السعدني في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:

يحتفل الفنان أحمد السعدني اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الأربعين. وقد حرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئته، عبر صفحاتهم الشخصية بموقع التواصل.

نعرض لكم في السطور التالية رسائل النجوم للسعدني:

أمير كرارة

ونشر الفنان أمير كرارة صورة جمعته بالسعدني، عبر "إنستجرام"، علق عليها: "كل سنة وإنت طيب يا راجل يا طيب، يا أطول واحد فينا".

أحمد رزق

ونشر الفنان أحمد رزق صورة جمعته بالسعدني أثناء قضائهما الإجازة الصيفية على الشاطئ، وعلق: "سنة حلوة يا جميل".

أشرف زكي

نقيب الممثلين أشرف زكي نشر أيضًا صورة للسعدني، وعلق: "الابن الذي أصبح نجمًا، كل لحظة وإنت بألف خير".

Advertisements

إيمي سالم

فيما كتبت الفنانة إيمي سالم عبر حسابه بـ"إنستجرام": "كل سنة وانت أخويا وصاحبي وحبيبي كل سنة واحنا قريبين من بعض... كل سنة واحنا جنب بعض في كل حاجة بقالي سنين أعرفك وكل سنة بحبك فيها أكتر من اللي قبلها".

وأضافت: "ربنا يجمعنا دايما في الخير ويكتر الفرحة في حياتك ويخليلك ولادك وكل اللي بتحبهم ويبارك لك في صحتك ورزقك كل سنة وأنت من أحسن وأطيب الناس اللي دخلت حياتي ".

هنادي مهني

وبصورة أخرى للسعدني جمعتها به أمام برج إيفل، كتبت الفنانة هنادي مهنى مهنئةً صديقها: "عيد ميلاد سعيد لأخويا".

مي عز الدين

وعلقت الفنانة مي عز الدين على صور مجمعة لها مع السعدني: "كل سنة وانت طيب يا أغلى الصحاب ربنا يحميك وينجحك ويسعدك عشرة العمر".

هند صبري

وعلقت الفنانة هند صبري على صورة السعدني، وكتبت: "عيد ميلاد سعيد".

سامح حسين

كما كتب الفنان سامح حسين: "كل سنة وانت طيب يا أبوحميد يا حبيبي".​