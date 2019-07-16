أمل رزق: هذا ما قصدته بتصريحاتي عن خطبة لمى والشرنوبي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:

نشرت الفنانة أمل رزق مقطع فيديو، عبر حسابها على "إنستجرام"، أوضحت به ما قصدته من تصريحاتها لبرنامج "عرب وود"، عن ارتباط ابنتها بالفنان الشاب محمد الشرنوبي.

وكان برنامج "عرب وود" أذاع حلقة استضاف خلالها الفنانة أمل رزق، التي أعلنت رفضها خطبة ابنتها للشرنوبي، وقالت مبررة: "لمى قالتلي اشمعنى انتي اتجوزتِ صغيرة"، فقلت لها: "أنا كنت متجوزة سيد الرجالة".

Advertisements

وقد أثارت هذه التصريحات حالة من الغضب بين محبي الفنان الشاب، ما اضطر أمل لتوضيح تصريحاتها بمقطع فيديو، قالت فيه: "اللي يهمني أنتوا واللي ليا مصداقية معاهم أنوتا جمهوري وحبايبي.. للتوضيح عشان محدش يزعل مني، اللي اتقال على (عرب وود) كلمات فيها مونتاج، وهما حقهم يعملوا بيها سبق صحفي".

وأضافت أمل: "لكن اللي أنا قولته بالظبط إني خايفة على لمى تتخطب في السن ده وكلامي كان ردًا على سؤال من ضمن الأسئلة، وما كانش في سياق الحوار". وتابعت أمل: "بالنسبة لي شرنوبي ده ابني.. محصلش نصيب ربنا يسعدهم.. أنا خفت على لمى عشان كانوا صغيرين ساعتها".