تراند اليوم : راغب علامة يحرج " نانسي عجرم" بفيديو جديد...

قام الفنان اللبناني راغب علامة بنشر مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر من مطار بيروت.

ويظهر الفيديو بعنوان : "مطار بيروت يتوسع ويتحسن"، حيث أشاد راغب بالتغييرات التي شهدها المطار والتي تبشر بالخير وأن لبنان ومطار بيروت بانتظار القادمين إليهم في الموسم السياحي .

وأضاف علامة في مقطع الفيديو الذي قام بنشره :" أنا كنت من المستائين جدا من مطار بيروت لكن التغييرات اللي اتعملت تبشر بالخير وبنقول لكل اللي بيحبوا لبنان أهلا وسهلا فيكم " .

وقد تفاعل عدد كبير من محبي ومتابعي الفنان راغب علامة على الفيديو مشيدين بهذه الخطوة التي قام بها من أجل الترويج للسياحة في البلاد.

وجاء مقطع الفيديو من راغب علامة بعد أيام من الفيديو الذي قامت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بنشره، وهي في مطار بيروت عبّرت خلاله عن غضبها الشديد بسبب الوقوف الطويل وسوء التنظيم خاصة وأنها كانت تحمل طفلتها على كتفها، بحسب قولها.