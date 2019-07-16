فى الذكرى الثالثة لوفاته.. معرض عن حياة محمد خان

يستضيف لمسات آرت جاليري يوم السبت الموافق 27 يوليو، حتي يوم الأربعاء الموافق 31 يوليو من الشهر الجاري، معرض عن حياة

و كواليس أعمال المخرج الراحل محمد خان، وذلك لإحياء ذكرى وفاته الثالثة.

يذكر أن المخرج محمد خان إخرج آخر أعماله بعنوان "قبل زحمة الصيف"، و هو بطولة كل من ماجد الكدواني، هنا شيحة، أحمد داود، لانا مشتاق، هاني المتناوي، و من تأليف غادة شهبندر.