فى الذكرى الثالثة لوفاته.. معرض عن حياة محمد خان

يستضيف لمسات آرت جاليري يوم السبت الموافق 27 يوليو، حتي يوم الأربعاء الموافق 31 يوليو من الشهر الجاري، معرض عن حياةو كواليس أعمال المخرج الراحل محمد خان، وذلك لإحياء ذكرى وفاته الثالثة.
يذكر أن المخرج محمد خان إخرج آخر أعماله بعنوان "قبل زحمة الصيف"، و هو بطولة كل من ماجد الكدواني، هنا شيحة، أحمد داود، لانا مشتاق، هاني المتناوي، و من تأليف غادة شهبندر.
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