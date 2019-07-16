الجمهور لنانسى عجرم: "مامتك دى ولا أختك"

شاركت الفنانة نانسى عجرم جمهورها بصورة مع والدتها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، وذلك أثناء تناولهما وجبة الغذاء بأحد الفنادق فى قبرص. فى قبرص. وظهرت والدتها فى الصورة بكامل جمالها وأناقتها، مما جعل المتابعين يتغزلون فى والدتها، وكانت جملة "مامتك دى ولا أختك"، في أغلب تعليقات المتابعين على صورة نانسى مع والدتها. "مامتك دى ولا أختك"، في أغلب تعليقات المتابعين على صورة نانسى مع والدتها. Advertisements يذكر أن الفنانة نانسي عجرم أحيت مؤخراً حفلا غنائيا ضخما يوم الأحد الموافق 14 يوليو الماضي، وسط حضور جماهيري كبير.

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