بالفيديو.. أحلام تطرح تفاصيل حفلها بالرياض

طرحت الفنانة أحلام فيديو تفاصيل حفل الرياض عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و ظهرت من خلاله بإطلالة مميزة، كما أشعلت المسرح بباقة من أبرز أغانيها، والتى لاقت إعجاباً لدى محبيها ومعجبيها، وشهد الحفل أيضاًَ حضوراً جماهيرياً كبيراً. المسرح بباقة من أبرز أغانيها، والتى لاقت إعجاباً لدى محبيها ومعجبيها، وشهد الحفل أيضاًَ حضوراً جماهيرياً كبيراً. يذكر أن الفنانة أحلام تستعد لإحياء حفلها الثاني يوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس المقبل، على مسرح الطلال مداح في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن موسم السودة. Advertisements

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