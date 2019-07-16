"الممر" يواصل تصدره على "كازابلانكا" في الإيراد اليومي

واصل فيلم «الممر» تصدره لشباك إيرادات أفلام موسم عيد الفطر لعدة أيام متتالية متفوقًا على «كازابلانكا»، ووصلت إيراداته إلى 65 مليونا.

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات صحفية، إن فيلم «الممر» بلغ إيراده

اليوم 609 آلاف و181 جنيها وتفوق أيضا بإيرادات أمس عن كازابلانكا.

بطولة فيلم "الممر" لكل من "أحمد عز، وأحمد رزق، وإياد نصار، وأحمد فلوكس، ومحمد فراج،

وأحمد صلاح حسني، ومحمد الشرنوبي، وهند صبري، وشريف منير، وغيرهم".

وتدور أحداثه عام 1968، في فترة حرب الاستنزاف التي أعقبت هزيمة 67، ومهّدت لانتصارات أكتوبر 73، ويتناول إلى جانب المعسكرات الحربية، الحياة الاجتماعية لأبطاله، ليقدم المخرج من خلاله مزيجًا بين القصص الرومانسية، والأكشن والتراجيدي.