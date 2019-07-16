تستعد النجمة لقاء الخميسي؛ لتقديم ورشة تدريبية لإعداد الممثل المحترف في أكاديمية" بلاك أند وايت" لصناعة السينما والإعلام، ومن المقرر أن تقوم الخميسي خلال المحاضرات بشرح المبادئ والقواعد الأساسية لتنمية مهارات الممثل ؛ لكي تؤهله للعمل بالسوق التجاري. أن تقوم الخميسي خلال المحاضرات بشرح المبادئ والقواعد الأساسية لتنمية مهارات الممثل ؛ لكي تؤهله للعمل بالسوق التجاري. ومن جانبه أكد المخرج أحمد سامح رئيس أكاديمية" بلاك اند وايت"؛ أن هناك العديد من المفاجآت التي ستشهدها الأكاديمية خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لقاء الخميسي مفاجأة "بلاك أند وايت" لراغبي تعلم التمثيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.