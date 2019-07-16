إيرادات منخفضة لفيلم محمد سعد في دور العرض

حقق فيلم محمد حسين للفنان محمد سعد، إيرادات منخفضة للغاية، وصلت إلى 4 ملايين و144 ألفا و518 جنيها منذ 4 أسابيع في دور العرض السينمائي، فيما حقق أمس الثلاثاء 32 ألف جنيه فقط.

"محمد حسين" من بطولة محمد سعد وسمير صبري وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومي سليم وفريال يوسف وويزو وحمدي الوزير، وإخراج محمد على.

وتدور أحداث الفيلم حول سائق يعمل في

فندق كبير ويقوم بدوره الفنان محمد سعد، يتورط مع رجال المافيا ويحدث بينهم مطاردات كثيرة، ويتم اتهامه في قضية قتل.

وينتظر محمد سعد عرض فيلم "الكنز 2" قريبا، الذي شارك في بطولته مع عدد من النجوم منهم محمد رمضان وهند صبري.