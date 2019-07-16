حصدت المنتجة سارة الطباخ جائزة «Mema award»، كأفضل منتجة، وحازت الجائزة بإجماع آراء لجنة التحكيم نظرا، لأنها استطاعت أن تحقق نجاحا استثنائيا بالبوم " زي الفصول الأربعة " لـ محمد الشرنوبي.
سارة تقول عن الجائزة: مفاجأةسارة وسوف تكون قوة دفع لي خلال الفترة القادمة لمزيد من النجاحات وبالفعل أجهز لإنتاجات فنية ضخمة لنجوم سوبر ستار ووجوه شابة موهوبة لأنني أنتهج مبدأ في الإنتاج بضرورة دعم الوجوه الجديدة الموهوبة حتي يصبحوا نجوما وقبل نهاية العام سوف يتم الإعلان عن أكثر من مشروع جديد مع نجوم.
يذكر أن سارة الطباخ هي المالكة لشركة Earth Production المنتجة لألبوم محمد الشرنوبي الأخير، الذي يحمل اسم «الفصول الأربعة»، وتم طرحه قبل عدة أشهر.
كانت هذه تفاصيل خبر سارة الطباخ عن جائزة ميما: مفاجأة سارة.. وانتظرونى فى أعمال ضخمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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