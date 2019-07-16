بالفيديو.. باريس جاكسون تزيح الستار عن والدها خلف الكواليس

نشرت نجلة النجم العالمي مايكل جاكسون فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، و ظهر من خلاله النجم العالمي مايكل جاكسون خلف كواليس أعماله، وذلك على مدار مشاوره الفني العريق. كواليس أعماله، وذلك على مدار مشاوره الفني العريق. يذكر أن الفنانة العالمية باريس جاكسون شاركت سابقاً في بطولة فيلم "جرينجو"، و هو من تأليف ماثيو ستون، و إخراج ناش إيدجيرتون، و بطولة كل من ديفيد أويلو، جويل إجيرتون، أماندا سيفريد، تشارليز ثيرون، ثاندي نيوتن، يول فازكيز، شارلتو كوبلي، مايكل أنجارانو، كينيث تشوي. "جرينجو"، و هو من تأليف ماثيو ستون، و إخراج ناش إيدجيرتون، و بطولة كل من ديفيد أويلو، جويل إجيرتون، أماندا سيفريد، تشارليز ثيرون، ثاندي نيوتن، يول فازكيز، شارلتو كوبلي، مايكل أنجارانو، كينيث تشوي.

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