شاهد.. مي عز الدين تهنأ أحمد السعدني بعيد ميلاده

هنأت الفنانة مي عز الدين الفنان أحمد السعدني بعيد ميلاده الـ 40، حيث نشرت مجموعة صور تجمعها به، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات"إنستجرام"، قائلة: "كل سنة وانت طيب يا اغلي الصحاب ربنا يحميك و ينجحك و يسعدك..عشرة العمر".
يذكر أن الفنانة مي عز الدين شاركت
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