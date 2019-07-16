شاهد.. مي عز الدين تهنأ أحمد السعدني بعيد ميلاده

هنأت الفنانة مي عز الدين الفنان أحمد السعدني بعيد ميلاده الـ 40، حيث نشرت مجموعة صور تجمعها به، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات

"إنستجرام"، قائلة: "كل سنة وانت طيب يا اغلي الصحاب ربنا يحميك و ينجحك و يسعدك..عشرة العمر".

يذكر أن الفنانة مي عز الدين شاركت

Advertisements

مؤخراً في مسلسل "البرنسيسة بيسة"، و هو من تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، و إخراج أكرم فريد، وبطولة كل من بوسى، نجم مسرح مصر، محمد أنور، سامى مغاورى، أمير المصرى، حجاج عبد العظيم، حسام داغر، إيمان السيد.