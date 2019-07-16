حرص الفنان أحمد عبد العزيز، علي حضور مناقشة مشاريع تخرج إعلام بـ "مدينة الثقافة و العلوم" جامعة ٦ أكتوبر و تلبية دعوتهم بحضوره. و أشاد "عبد العزيز" بمشاريع التخرج التي قدمها الطلاب قائلا :" بناء المستقبل أساسه فكر الشباب ". كما توجه بالشكر إلي الدكتورة إيمان صلاح الدين "عميد المعهد العالي للإعلام" و أسرة المعهد علي المجهود المبذول علميا مع طلبة الإعلام ، و الذي ظهر خلال مشاريع التخرج التي قدمها الشباب. Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. أحمد عبد العزيز يدعم طلاب إعلام "مدينة الثقافة و العلوم" في مشاريع التخرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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