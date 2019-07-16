كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 يوليو 2019 06:54 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لسيدة تلقى براهب كان يلقي موعظة من فوق خشبة مسرح بشرق البرازيل .
حيث تعرض الأب ” مارسيلو روسي ” للاعتداء عليه من قبل إحدي السيدات السمينات اللاتي حضرن الموعظة أثناء الاحتفال بالقداس على شاشة التليفزيون “Cancao Nova” .
بسبب جملته التي قالها أن : ” السمينات لا يدخلن الجنة ” .
الأمر الذي أثار غضب السيدة السمينة وجعلها تتخطى الحراسات ووصلت إلى أعلى المسرح ودفعته بقوة حتى سقط من المسرح .
ولم يتعرض الراهب للإصابة بشدة حيث جاء الطاقم الطبي لإنقاذه ثم عاد ليترأس الإحتفال مرة أخرى حتى نهايته .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. إمرأة تطيح راهب من أعلى المسرح بسبب جملة ” السمينات لا يدخلن الجنة “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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