شاهد .. إمرأة تطيح راهب من أعلى المسرح بسبب جملة ” السمينات لا يدخلن الجنة “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 يوليو 2019 06:54 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لسيدة تلقى براهب كان يلقي موعظة من فوق خشبة مسرح بشرق البرازيل .

حيث تعرض الأب ” مارسيلو روسي ” للاعتداء عليه من قبل إحدي السيدات السمينات اللاتي حضرن الموعظة أثناء الاحتفال بالقداس على شاشة التليفزيون “Cancao Nova” .

بسبب جملته التي قالها أن : ” السمينات لا يدخلن الجنة ” .

الأمر الذي أثار غضب السيدة السمينة وجعلها تتخطى الحراسات ووصلت إلى أعلى المسرح ودفعته بقوة حتى سقط من المسرح .

ولم يتعرض الراهب للإصابة بشدة حيث جاء الطاقم الطبي لإنقاذه ثم عاد ليترأس الإحتفال مرة أخرى حتى نهايته .