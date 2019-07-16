"تاريخ ديفيد كوبرفيلد" يفتتح مهرجان لندن السينمائي

اختارت إدارة مهرجان لندن السينمائي الدولي الـ63 فيلم "التاريخ الشخصي لديفيد كوبرفيلد" للمخرج والكاتب الحائز على العديد من الجوائز والمخرج السينمائي والمذيع أرماندو إيانوتشي، ليكون عرضه الأوروبي الأول في افتتاح مهرجانها المقرر في 2 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

والفيلم المأخوذ عن رواية تشارلز ديكنز الكلاسيكية، يضم مجموعة من الممثلين البريطانيين المتميزين، بقيادة ديف باتيل، وتيلدا سوينتون، مع هيو لوري، وبيتر كابالدي، وبن ويتشو، وبول وايتهاوس، وجويندولين كريستي.

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الفيلم الذي صور بالكامل في المملكة المتحدة، يستعرض شخصية الساحر الأمريكي الشهير ديفيد كوبرفيلد من الولادة إلى الطفولة، ومن مرحلة المراهقة إلى مرحلة البلوغ، بكل مكنوناتها الإنسانية، حيث يلتقي مجموعة من الشخصيات الرائعة في إنجلترا الفيكتورية أثناء بحثه عن الأسرة والصداقة والرومانسية والمكانة.

أرماندو إيانوتشي المخرج والمنتج والشريك علق على اختيار الفيلم قائلا "إنه لمن دواعي سروري وشرف كبير أن نطلب في افتتاح مهرجان لندن السينمائي الدولي الرائع، حيث إن فيلمي عن الرحمة والفكاهة والكرم والصداقة، ولم أكن أتمنى مكانًا أكثر ترحيباً لعرضه مثل لندن".

وقالت تريشيا تاتل، مديرة مهرجان لندن السينمائي: "أرماندو إيانوتشي أحد أكثر المخرجين الموهوبين الذين ينتمون إلى المملكة المتحدة، كما يظهر التاريخ الشخصي لديفيد كوبرفيلد الإحساس بالسعادة والأناقة، فهو فرحة من البداية إلى النهاية".

ويقام مهرجان لندن السينمائي الثالث والستون بالشراكة مع أمريكان إكسبريس في الفترة من 2 إلى 13 أكتوبر/تشرين الأول 2019 في العاصمة البريطانية لندن.