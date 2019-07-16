ليوناردو دي كابريو: أنفق بحرص ونسيان النص خلال التصوير يحرجني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال النجم الأمريكي ليوناردو دي كابريو إنه يحاول ألا يفرط كثيراً في الإنفاق، ويركز على الأمور البسيطة في الحياة وجعل الأمور جيدة.

وأضاف "دي كابريو"، البالغ من العمر 44 عاماً، في تصريحات لصحيفة "كرونه" النمساوية، الثلاثاء، أنه يعي دائماً أن الاستقرار المالي يضمن له حرية الاختيار الفني.

وأوضح: "أتعامل بحرص مع الأمور المالية، من المهم للغاية في هوليوود أن تكون موجوداً في الوقت المناسب في المكان المناسب".

وقال: "هناك أوقات تكون فيها بالغ الشهرة، وهناك أوقات تكون فيها أقل شهرة. هنا يجب أن تتجاوز هذه المرحلة".

من ناحية أخرى، اعترف النجم الحائز على جائزة الأوسكار بأنه يشعر بالإحراج الشديد عندما ينسى النص خلال التصوير، وقال: "الأمر حينها يصبح كما لو كنت طفلاً يذهب إلى المدرسة مرتديا سروالا داخليا فقط.. الكاميرا وكل من في الاستوديو يشاهدونك وأنت ببساطة لا يمكنك الأداء".