الوليد الحلاني يأخذ بنصيحة سيمون أسمر… وهذه النتيجة

نشر نجل فارس الغناء العربي عاصي الحلاني، الفنان الشاب الوليد الحلاني، صورة له على حسابه عبر موقع انستغرام، جذب من خلالها المتابعين بإطلالته المميزة وأناقته المعهودة، حيث ارتدى قميصا أسود وفوقه “بليزر” من اللون نفسه، مع بنطال “جينز”، فجمع بين الشياكة والبساطة في آن.

وعدا عن ملابسه الأنيقة والمميزة كالعادة، يبدو أن الوليد قد اتبع حمية غذائية أو اعتمد أسلوبًا معينًا لإنقاص وزنه، إذ ان الفرق واضح بين كيف كان يظهر خلال مشاركته في برنامج “ديو المشاهير” وبين اطلالته في الصورة.

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وهنا، لا بد من الاشارة الى أن ملاحظات عدة كان يتلقاها الوليد من عضو لجنة التحكيم في البرنامج، المخرج المتميز وصانع النجوم سيمون أسمر، الذي كان في كل مرة يغني فيها الوليد على المسرح، يشيد اسمر بصوته العذب وقدراته الغنائية العالية والمميزة، إلا أنه في الوقت عينه كان يشدد على نقطة مهمة وأساسية، ألا وهي أنه من الضروري الاهتمام بالجسم والوزن، ما يساعد في تحرك الفنان بسلاسة على المسرح وكذلك يخدمه من ناحية النفس وغيرها من الامور التي يحتاجها الفنان أثناء الغناء، لتقديم أفضل الوصلات الفنية.

يذكر أن الوليد الحلاني حصد لقب “ديو المشاهير” بعد حصوله على أعلى نسبة تصويت من الجمهور، كما أصدر بعد ذلك أغنيتين الأولى بعنوان “عم يسألوا” والثانية “قلي بحبك”، وقد تمكنت الأغنيتان من حصد نسبة مشاهدة عالية على قناة الوليد عبر يوتيوب، كما راح المتابعون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي يشاركونها بكثرة على حساباتهم.