نانسي عجرم تلتقي جمهور الأردن بمهرجان جرش السبت

تلتقي المطربة اللبنانية نانسي عجرم، الجمهور الأردني في حفل غنائي ضخم تحييه على خشبة المسرح الجنوبي، ضمن فعاليات مهرجان جرش، وذلك يوم السبت الموافق 20 يوليو الجاري.

ومن جانب آخر، تعقد نانسي عجرم حاليًا جلسات عمل لاختيار أغاني ألبومها الجديد، ومن المتوقع أن يشهد هذا الألبوم عودة للتعاون الفني بينها وبين شقيقها نبيل عجرم من جديد بعد غياب دام لأكثر من أربع سنوات، من خلال تلحين عدد من أغاني الألبوم.

يذكر أن الدورة الـ 34 من مهرجان جرش الموسيقي سوف تنطلق يوم الخميس المقبل الموافق 18 يوليو، ويضم المهرجان هذا العام مجموعة متميزة من أبرز نجوم الغناء والموسيقى بالعالم العربي، أبرزهم الموسيقار اللبنانى مارسيل خليفة، نانسى عجرم، محمد عساف، مكادي نحاس، وائل كفوري، كما يشارك أيضًا الكينج محمد منير بحفل ضخم خلال الفعاليات بعد غياب ما يقارب 17 عاما عن المشاركة.

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