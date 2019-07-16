كاظم الساهر يلتقي جمهوره السعودي في حفل جدة الأربعاء

استمراراً لحالة النشاط الفني التي تستقبلها مدينة جدة في موسمها الأضخم على الإطلاق، يستعد القيصر كاظم الساهر لمقابلة جمهوره غداً في حفل غنائي ضمن فعاليات "موسم جدة" الصيفي.

ومن المقرر أن يقام الحفل مساء غد الأربعاء على المسرح الرئيسي للواجهة البحرية في مدينة جدة.

وفي نفس السياق، يحيى كاظم حفلين غنائيين في العاصمة الأردنية عمان في شهر أغسطس المقبل، بالإضافة إلى مجموعة من الحفلات في أوروبا وإسطنبول.

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