تامر حسني يستعين بالجيم لينجح في سباق أفلام العيد

يواصل الفنان تامر حسني تصوير فيلمه الجديد "كل سنة وانت طيب"، للحاق بموسم عيد الأضحي المبارك، حيث طلب من جمهوره الدعاء له حتي يتمكن من انهاء التصوير وعرض الفيلم في عيد الأضحي المقبل.



نشر حسني صورة له في طريقه إلي الجيم، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، وعلق عليها: "يا صباح الورد.. في الطريق للچيم وبعدين التصوير دعواتكم ان شاء الله نلحق العيد". ويبدو أن تامر يهتم بلياقته البدنية تلك الفترة جيدًا حتي يصل إلي الشكل الجسدي المطلوب حسب ما يتطلب له

الفيلم وشخصيته التي يؤديها من خلاله، فقد ظهر في أكثر من صورة مفتول العضلات.

فيلم كل سنه وانت طيب من بطولة تامر حسنى، عائشة بن أحمد، زينة، خالد الصاوى، من تأليف محمد عبدالمعطى، وإخراج سعيد الماروق، وكان الفيلم يحمل في البداية اسم "حمزة" ثم تم تغييره إلى "نصب تذكاري"، وأخيرًا تم الاستقرار على الاسم الأخير "كل سنة

Advertisements

وعلي صعيد آخر انتهى تامر حسنى من تلحين أغنية جديدة ضمن فيلم "خيال مآته" للفنان أحمد حلمى، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائى فى موسم عيد الأضحى، والفيلم من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعى.

يذكر أن آخر أعمال تامر حسني السينمائية كانت من خلال فيلم "البدلة"، وقد حقق إيرادات ضخمة وصلت إلى أكثر من 60 مليون جنيه، الفيلم من بطولة أكرم حسني، أمينة خليل، دلال عبد العزيز، ماجد المصري، ومن تأليف: أيمن بهجت قمر، إخراج ماندو العدل.

قد يهمك ايضاً:

تامر حسنى ينشر صورة جديدة برفقة الفنان أحمد حلمي

زوجة تامر حسني تستعرض أناقتها عبر "إنستغرام" بصورة جديدة