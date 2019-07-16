شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة.. رشوان توفيق يتلقى العزاء فى زوجته بمسجد عمر مكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتلقى الفنان رشوان توفيق العزاء في زوجته الجمعة المقبل، فى مسجد عمر مكرم بمنطقة التحرير بعد صلاة المغرب.

وكان الفنان الكبير رشوان توفيق قد شيع جثمان زوجته من مسجد السيدة نفيسة منذ قليل بعد صلاة العصر وتم دفنها بمقابر الأسرة بمنطقة الإمام الشافعى، وشارك فى تشييع الجثمان الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية والمخرج مجدى أبو عميرة وشقيقه المخرج شكرى أبو عميرة رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، وعدد من أهل الراحلة وأصدقاء ابنتها الإعلامية هبة رشوان، وشهدت الجنازة غياب شبه تام للفنانين.

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يذكر آن أخر أعمال رشوان توفيق مسلسل "سلسال الدم الجزء 4"، من تأليف مجدى صابر، وإخراج مصطفى الشال، ويشارك فى الجزء الرابع كل من رانيا فريد شوقي، وأحمد بدير، وأحمد سلامة.