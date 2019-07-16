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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أحلام تثير الجدل على السوشيال ميديا بسبب نحافتها المفاجئة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت إطلالة الفنانة الإماراتية أحلام جدلاً كبيراً على صفحات السويال ميديا، بعدما نشرت صور آخر جلسة تصوير لها عبر حسباها على موقع التغريدات القصيرة تويتر، وظهرت بشكل نحيف، مما جعل الجمهور فى حيرة من أمره بسبب هذه الصور التى تعد مفاجأة لهم.
ونشرت أحلام الصور على تويتر، معبرة من خلالها عن حماسها الشديد لإحياء حفلٍ غنائي جديد فى المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم السودة، قائلة: "أنتظركم جمهوري فى عسير الجمال والفخر حنا فوق فى موسم السوده 13 أغسطس أنتظركم جمهوري #بنت_زايد".
صور أحلام الجديدة
صور أحلام الجديدة
المطربة أحلام
أحلام
المطربة أحلام
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