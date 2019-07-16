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أشرف زكى ومجدى أبو عميرة يشيعان جثمان زوجة رشوان توفيق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شيع الفنان الكبير رشوان توفيق جثمان زوجته من مسجد السيدة نفيسة منذ قليل بعد صلاة العصر لدفنها بمقابر الأسرة بمنطقة الإمام الشافعى، وشارك فى تشييع الجثمان الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية والمخرج مجدى أبو عميرة وشقيقه المخرج شكرى أبو عميرة رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، وعدد من أهل المتوفية وأصدقاء ابنتها الإعلامية هبة رشوان، وشهدت الجنازة غياب شبه تام للفنانين.

 

يذكر آن أخر أعمال رشوان توفيق مسلسل "سلسال الدم الجزء 4"، من تأليف مجدى صابر، وإخراج مصطفى الشال، ويشارك فى الجزء الرابع كل من رانيا فريد شوقي، وأحمد بدير، وأحمد سلامة.

 

وفاة زوجة الفنان رشوان توفيق (8)
 

وفاة زوجة الفنان رشوان توفيق (2)

 

وفاة زوجة الفنان رشوان توفيق (3)

 

وفاة زوجة الفنان رشوان توفيق (4)

 

وفاة زوجة الفنان رشوان توفيق (5)

 

 

 

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وفاة زوجة الفنان رشوان توفيق (9)

 

وفاة زوجة الفنان رشوان توفيق (10)

 

وفاة زوجة الفنان رشوان توفيق (11)

 

وفاة زوجة الفنان رشوان توفيق (12)

 

وفاة زوجة الفنان رشوان توفيق (13)

 

وفاة زوجة الفنان رشوان توفيق (14)

 

وفاة زوجة الفنان رشوان توفيق (15)

 

 

 

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