كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 يوليو 2019 05:47 مساءً - أعلنت الإعلامية المصرية ” هبة رشوان ” صباح اليوم إبنة الفنان المصري ” رشوان توفيق ” عن وفاة والدتها بعد صراع طويل مع المرض .
حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” : ” البقاء لله رحلت والدتي .. ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ” .
وأعلنت عن موعد جنازة والدتها حيث قالت: ” الجنازة من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بعد صلاة العصر إن شاء الله .. نسألكم الدعاء ” .
ولم يتم الإعلان عن موعد العزاء حتى الآن .
وفي لقاء سابق للفنان رشوان توفيق على قناة ” Ten ” تحدث فيه عن زوجته وعن مقدار حبه لها ومدى مساندتها له ودعمها والوقوف بجانبه في السراء والضراء منذ زواجهما وهي بسن ال 17 عام منذ عام 1957 .
وإنها في السنوات الثلاث الأخيرة تعرضت لوعكة صحية شديدة جعلته يعتذر عن الكثير من الأعمال الفنية لكي يظل بجانبها ويرعاها بنفسه .
وقال : ” أوقات اضحك معاها وأقولها أنا دلوقت بحبك أكتر من أيام الشقاوة زمان .. وإني أبوس إيدك دلوقت أحسن 100 مرة من أيام زمان ” .
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة زوجة الفنان رشوان توفيق .. وكلمات عن زوجته الراحلة : ” أنا بحب مراتي دلوقت أكتر من أيام الشقاوة “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.