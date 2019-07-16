كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 يوليو 2019 05:47 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” أيتن عامر ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” تعود إلى المرحلة الثانوية . وأشارت أيتن إلى أن الصورة ترجع إلى عندما كانت بالصف الثالث الثانوي . وعلقت أيتن على الصورة وكتبت : ” من يوم ما أتولدت وأنا تقريبا شكلي متغيرش خالص .. الصورة دي وأنا في تالتة ثانوي ” . Advertisements وأثارت الصورة إعجاب متابعيها وحبيها وعلق بعضهم متعجبين من مظهرها الذي لم يختلف منذ المرحلة الثانوية . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر أيتن عامر تنشر صورة لها في الثانوية العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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