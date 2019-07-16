شاهدوا.. زوج ملكة جمال يدلّك قدميها ويقبلهما ويصدم الجميع

كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 يوليو 2019 05:47 مساءً - تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه ملكة جمال مصر لعام 2005 ​مريم جورج​ وهي تستلقي على سرير في المستشفى بسبب تعرضها لوعكة صحية.

وللافت في الفيديو والذي أثار جدلاً واسعاً بين المتابعين، ظهور زوجها وهو يجلس على كرسي قبالتها واضعاً قدميها على ركبتبه. ولفت الأنظار بقيامه بتدليكهما قبل أن يصدم الجميع بعدم تردده في تقبيلهما.

وتلقى الفيديو عدد كبير من التعليقات، ففي حين رأى البعض أن تصرفه هذا أمر طبيعي، رأي البعض الآخر انه مبالغ به ومن غير الصحيح نشره بهذه الطريقة.