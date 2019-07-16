كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 يوليو 2019 05:47 مساءً - تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه ملكة جمال مصر لعام 2005 مريم جورج وهي تستلقي على سرير في المستشفى بسبب تعرضها لوعكة صحية.
وللافت في الفيديو والذي أثار جدلاً واسعاً بين المتابعين، ظهور زوجها وهو يجلس على كرسي قبالتها واضعاً قدميها على ركبتبه. ولفت الأنظار بقيامه بتدليكهما قبل أن يصدم الجميع بعدم تردده في تقبيلهما.
وتلقى الفيديو عدد كبير من التعليقات، ففي حين رأى البعض أن تصرفه هذا أمر طبيعي، رأي البعض الآخر انه مبالغ به ومن غير الصحيح نشره بهذه الطريقة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. زوج ملكة جمال يدلّك قدميها ويقبلهما ويصدم الجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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