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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور .. صورته فى دبى..ريتا أورا تطلق كليبها الجديد "New Look" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت النجمة العالمية ريتا أورا كليب جديد حمل اسم " New Look " الذي صورته في دبي كونها واحدة من أكثرالأماكن المقربة لقلب ريتا، وطرحت أورا البالغة من العمر (28 عام ) الكليب على قناتها الخاصة بموقع " يوتيوب " واستطاعت أن تحصد ما يقرب من مليون مشاهدة في الساعات الأولي من إطلاقه .
يذكر أن أغنية " New Look " هي واحدة من أغنيات ألبومها الأخير" Phoenix " الذي أطلقته عام 2018 الذي لاقي إعجاب قطاع كبير من المعنيين بالموسيقي و الغناء حول العالم .
كليب ريتا اورا (1)
كليب ريتا اورا (2)
كليب ريتا اورا (3)
كليب ريتا اورا (4)
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