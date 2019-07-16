شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور .. صورته فى دبى..ريتا أورا تطلق كليبها الجديد "New Look" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت النجمة العالمية ريتا أورا كليب جديد حمل اسم " New Look " الذي صورته في دبي كونها واحدة من أكثرالأماكن المقربة لقلب ريتا، وطرحت أورا البالغة من العمر (28 عام ) الكليب على قناتها الخاصة بموقع " يوتيوب " واستطاعت أن تحصد ما يقرب من مليون مشاهدة في الساعات الأولي من إطلاقه .

يذكر أن أغنية " New Look " هي واحدة من أغنيات ألبومها الأخير" Phoenix " الذي أطلقته عام 2018 الذي لاقي إعجاب قطاع كبير من المعنيين بالموسيقي و الغناء حول العالم .



كليب ريتا اورا (1)



كليب ريتا اورا (2)



كليب ريتا اورا (3)



كليب ريتا اورا (4)



