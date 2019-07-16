شاهد كيف هنأ نجوم الفن أحمد السعدنى بعيد ميلاده ؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان أحمد السعدنى، بعيد ميلاده الـ 40 على طريقته الخاصة، وشارك السعدنى جمهوره بصورة كوميدية له حيث ظهر بوجهه الطبيعي وجسم طفل،وكتب عليها قائلا: "أيوة أنا عندي سنة واحدة، حد عنده اعتراض"، وانهالت عليه التعليقات المهنئة من قبل متابعيه الذين تمنوا له التوفيق و النجاح فى حياته الفنية.

كما حرص عدد من نجوم الفن على تهنئة صديقهم الفنان أحمد السعدنى بعيد ميلاده، حيث هنأه الفنان أمير كرارة قائلا: " كل سنة و أنت طيب يا راجل يا طيب يا أطول واحد فينا".

كما هنأ الفنان أحمد رزق، الفنان أحمد السعدني بعيد ميلاده ونشر صورة تجمعهما وعلق عليها قائلًا "سنة حلوة ياجميل".

وحرصت الفنانة إيمى سالم على تهنئة الفنان أحمد السعدني بعيد ميلاده ونشرت إيمي صورة لها برفقة السعدني وكتبت: "كل سنة وانت أخويا وصاحبي وحبيبي كل سنة واحنا قريبين من بعض ...كل سنة واحنا جنب بعض في كل حاجة بقالي سنين أعرفك وكل سنة بحبك فيها أكتر من اللي قبلها".

وتابعت : "ربنا يجمعنا دايما في الخير ويكتر الفرحة في حياتك ويخليلك ولادك وكل اللي بتحبهم ويبارك لك في صحتك ورزقك كل سنة وأنت من أحسن وأطيب الناس اللي دخلت حياتي ".

كما هنأ الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، الفنان أحمد السعدنى بعيد ميلاده، متمنيا له السعادة و النجاح فى حياته الشخصية و الفنية.

ونشر زكى، صورة لأحمد السعدنى عبر حسابه على إنستجرام، وكتب عليها قائلا: الابن الذى أصبح نجما كل لحظه وأنت بخير".

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ونشر الفنان فتحي عبد الوهاب صورة تجمعه مع أحمد السععدني هنأه فيها بعيد ميلاده

ويحتفل الفنان أحمد السعدنى، اليوم بعيد ميلاده 40 حيث انه من مواليد 16 يوليو 1979، أما آخر الأعمال التى شارك فيها السعدنى مسلسل كان داخل السباق الرمضانى هذا العام.



أحمد السعدنى



أحمد رزق



أمير كرارة



إيمى سالم