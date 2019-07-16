شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان زوجة رشوان توفيق لمسجد السيدة نفيسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الآن جثمان زوجة الفنان رشوان توفيق ووالدة الإعلامية هبة رشوان، إلى مسجد السيدة نفسية، استعدادا لصلاة الجنازة على الجثمان، وكان فى مقدمة الحضور الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وعدد كبير من الأهل والأصدقاء.

وكانت زوجة الفنان الكبير رشوان توفيق قد توفيت صباح اليوم بعد صراع طويل مع المرض.

يذكرآن أخر أعمال رشوان توفيق مسلسل "سلسال الدم الجزء 4"، من تأليف مجدى صابر، وإخراج مصطفى الشال، ويشارك فى الجزء الرابع كل من رانيا فريد شوقي، وأحمد بدير، وأحمد سلامة.