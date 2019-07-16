شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق تريللر فيلم الرعب " Three From Hell".. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق القائمون علي فيلم الرعب " Three From Hell" التريللر الرسمي للفيلم الذي قام بتأليفه وإخراجه روب زومي البالغ من العمر 54 عاما، ووصلت مدة التريللر إلى دقيقة و 50 ثانية عرضت عددا من لقطات الفيلم.

ومن المقرر أن يبدأ عرض فيلم " Three From Hell" رسميا في دور السينما بالولايات المتحدة الأمريكية وأيرلندا شهر سبتمبر المقبل، والفيلم وصلت ميزانيته إلى 3 ملايين دولار ، و هو من بطولة شيري مون زومبي وبيل موسيلي و ايميلو ريفيرا وداني تريجو ، وغيرهم.

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